Sanremo, Amadeus: “Mattarella in prima fila in sala stasera”

Febbraio 7, 2023

“Ho il piacere e l’onore di annunciare che questa sera sarà presente in sala per la prima volta nella storia della Repubblica il presidente della Repubblica Sergio Mattarella”. Così Amadeus ha fatto ‘l’annuncio degli annunci’, durante la conferenza stampa di presentazione della puntata d’esordio del 73esimo festival di Sanremo. “Mi sembra importante sottolineare come la presenza del presidente Mattarella all’Ariston testimoni la sua vicinanza al mondo dello spettacolo, della musica e della canzone italiana, di cui il Festival è la massima espressione”.