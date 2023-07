Luglio 25, 2023

Your browser does not support the video tag.

E’ prevista per domani 26 luglio alle 10.00 la discussione sulla mozione di sfiducia alla ministra del Turismo Daniela Santanchè presentata dal M5S. La richiesta è stata avanzata in seguito alla messa in onda del servizio di Report sulle attività imprenditoriali del ministro.