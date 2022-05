Maggio 16, 2022

“La nostra priorità, come Italia” è “il tetto massimo al prezzo del gas”, ha ribadito il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio insistendo sul fatto che si tratta di “una misura che l’Europa deve fare il prima possibile” perché “rischiamo che i prezzi dell’energia vadano fuori controllo”.