Novembre 18, 2022

Your browser does not support the video tag.

Il 17 novembre 1922 nasceva il Gruppo Sapio. E’ una delle aziende leader in Italia nella produzione di gas tecnici per industria e sanità e dell’assistenza domiciliare con ambiziosi piani di espansione all’estero e una posizione sempre più solida nel mercato italiano. Il traguardo dei 100 anni del Gruppo è stato celebrato a Roma con un annullo filatelico nel corso di una cerimonia a Palazzo Ferrajoli a Roma.