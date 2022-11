Novembre 21, 2022

Le Fiamme gialle del comando provinciale di Savona hanno arrestato un uomo di origini spagnole, incensurato, che – alla guida di un autoarticolato con targa iberica proveniente dal confine di Stato di Ventimiglia – trasportava, oltre ad un carico di insalata, un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

I finanzieri hanno rinvenuto 82 kg di sostanza stupefacente (67 kg di marijuana e 15 di hashish), denaro contante ed apparati informatici, accuratamente occultati nella cabina di guida.