Savoncelli (Geometri): “Transizione eco-digitale è una grande sfida, se affrontata nel modo giusto è una risorsa”

Novembre 15, 2023

Savoncelli: “Transizione eco-digitale, Intelligenza Artificiale, calo demografico sono temi con cui ci confronteremo nei prossimi quarant’anni, affrontare prima le tematiche è un dovere di chi vive in questo periodo storico e, per noi, un dovere da cittadino, da professionista e, per chi ha responsabilità, anche da dirigente di categoria. La sfida è grande, se affrontata in tempo utile e con le dovute conoscenze potrebbe diventare una risorsa” spiega Maurizio Savoncelli, Presidente Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, nel corso dei lavori dell’edizione 2023 di “Valore Geometra”, convegno nazionale che si è tenuto presso l’Auditorium Antonianum di Roma.