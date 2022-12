Dicembre 22, 2022

Dicembre mese di scadenze fiscali, subito dopo Natale infatti incombe il termine ultimo per versare l’acconto dell’Iva 2022, fissato per il 27 dicembre. Lo si può fare utilizzando il modello F24, compilando la sezione Erario ed inserendo il codice tributo (6013 per i contribuenti Iva mensili, 6035 per i trimestrali)