Maggio 25, 2022

È stato presentato a Milano il Manifesto Italiano PolmoniAMO che si pone l’obiettivo di migliorare la sopravvivenza dei pazienti colpiti dal tumore del polmone. Una malattia che continua a far paura e che nel 2021 ha causato la morte di 34 mila persone in Italia.