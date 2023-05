Maggio 9, 2023

La guardia di finanza di Milano ha contraffato oltre 11mila articoli contraffatti, tra cui scarpe, pochon, suole, toppe in plastica e fibbie metalliche firmate ‘Philipp Plein’, per un valore commerciale di circa 250mila euro. Tre persone, presunti responsabili per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi sono stati segnalati alle competenti autorità giudiziarie, un ulteriore soggetto anche per ricettazione.