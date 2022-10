Ottobre 24, 2022

Il settore della ristorazione collettiva rischia di soffocare a causa dell’impennata delle bollette energetiche e gli aumenti di materie prime, trasporti e materiale per l’imballaggio. Carlo Scarsciotti, Presidente di Oricon, lancia l’allarme: “Con il 15% dell’aumento dei costi, le aziende stanno operando con una perdita del 10% – e aggiunge – il Governo intervenga per salvare il settore”