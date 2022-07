Luglio 7, 2022

Anna Scavuzzo, Vicesindaca e Assessora all’Istruzione, con delega alla FoodPolicy, all’Agricoltura e ai rapporti con le comunità religiose di Milano, è intervenuta nel corso della presentazione della nuova sede italiana di Syngenta, situata in Viale Fulvio Testi 280/6 a Milano, dove ha sottolineato l’importanza del settore dell’agricoltura per Milano, per la Città metropolitana e per la regione.