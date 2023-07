Luglio 27, 2023

L’ucraina Olga Kharlan squalificata ai Mondiali di scherma 2023 di Milano per il mancato saluto con la mano a fine dell’incontro con la sciabola alla russa Anna Smirnova. La Smirnova non ha accettato, è rimasta in pedana con la Russia che ha presentato ricorso, chiedendo il rispetto del regolamento. Alla fine è arrivato il cartellino nero per l’ucraina, che perde così anche la possibilità di qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi