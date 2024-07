Schiavolin (Snaitech): “Apriamo l’Ippodromo Snai San Siro alla comunità”

16 Luglio 2024

“Abbiamo voluto abbattere virtualmente il muro di cinta che corre per due chilometri attorno all’Ippodromo di San Siro per permettere alla comunità di entrare in questa meravigliosa struttura”. Sono le parole dell’amministratore delegato di Snaitech, la società proprietaria dell’ Ippodromo Snai San Siro di Milano, in occasione dell’evento “Luci a San Siro Trotto Grand Opening” durante il quale sono state inaugurate la nuova pista del trotto e la nuova ‘Tribuna del Trotto’. La struttura si trasforma così in arena polifunzionale in grado di ospitare tutte le discipline sportive equestri e coinvolgere il pubblico con un ricco palinsesto di intrattenimento. Fabio Schiavolin, amministratore delegato Snaitech