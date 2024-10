Schifone (FdI): “Stem appannaggio solo degli uomini? Stereotipo da combattere”

24 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

“Bisognava lavorare sul deficit comunicativo, per questo abbiamo istituito la settimana della ricerca, per fare attività di promulgazione, sensibilizzazione e comunicazione. Poi c’è il tema anche di gender gap, le donne scelgono meno le materie tecnico-scientifiche, forse per una questione di pregiudizio, di stereotipo. In molti ancora credono che le Stem siano appannaggio dei soli uomini” ha detto Marta Schifone, Membro XII commissione Affari sociali Camera dei Deputati durante la seconda edizione del Forum Incyte sulla Ricerca, svoltosi a Roma e promosso dall’azienda biofarmaceutica Incyte Italia, in collaborazione con Formiche e Healthcare Policy.