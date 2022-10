Sciascia (MUR): Educazione finanziaria centrale, soprattutto in questo momento di crisi

Ottobre 17, 2022

“L’importanza dell’educazione finanziaria mi pare centrale e questo momento di crisi ce lo fa vedere ancora di più. Il percorso di educazione finanziaria è in studio da tempo. Si inizia dalle scuole, dove con la FEduF abbiamo cercato di inserire un percorso strutturato di educazione finanziaria dalle classi della primaria fino alla secondaria di secondo grado. Questa iniziativa arriva al mondo universitario e può offrire un’opportunità importante agli studenti. E’ importante che i meccanismi fondamentali dell’educazione finanziaria facciano parte della cultura di ognuno, anche per gestire i propri risparmi”. Così Paolo Sciascia, dirigente del ministero dell’Università e della Ricerca, a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto di BPER Banca “B-education: idee che valgono” a Roma.