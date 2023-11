Sciopero 15 dicembre, Salvini: “Precettazione? Valuterò”

Novembre 27, 2023

“Per lo sciopero del 15 dicembre, un altro venerdì, sotto Natale, farò tutto quello che la legge mi permette per ridurre al minimo i disagi per pendolari, studenti e lavoratori”. E’ quanto ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, replicando a chi gli chiedeva se ha intenzione di ricorrere alla precettazione per lo sciopero nazionale dei trasporti, annunciato per il 15 dicembre prossimo. “Valuterò” assicura.