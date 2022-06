Giugno 8, 2022

Sciopero aerei oggi 8 giugno indetto da Ryanair, Malta Air, Easyjet e Volotea. Piloti e assistenti hanno incrociato le braccia per 4 ore, dalle 10 alle 14. A proclamare la protesta Filt Cgil e Uiltrasporti.