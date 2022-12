Dicembre 5, 2022

Benzinai di nuovo sul piede di guerra con uno sciopero in arrivo. Le organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti autostradali, Faib, Fegica ed Anisa hanno proclamato uno sciopero delle aree di servizio di 72 ore consecutive, dalle 22 di martedì 13 dicembre alla stessa ora di venerdì 16.

La protesta è stata proclamata in seguito alla diffusione della bozza di un decreto interministeriale.