Dicembre 1, 2022

Parte da questa sera alle 21.00 lo sciopero generale su tutto il territorio nazionale. Sul fronte trasporti, circolano regolarmente Frecce e Intercity Trenitalia, fascia di garanzia per i treni regionali (6.00-9.00 e 18.00-21.00). Lo sciopero generale coinvolgerà settori pubblici e privati: oltre ai trasporti, scuola, sanità e logistica. Manifestazioni nella principali città.