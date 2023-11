Sciopero generale, sindacati confermano stop con riduzione per i trasporti

Novembre 16, 2023

Cgil e Uil confermano lo sciopero generale del 17 novembre, ma riducono lo stop dei trasporti a 4 ore, dalle 9 alle 13, come indicato dal ministero delle Infrastrutture nella lettera di precettazione. Per sanità e pubblico impiego la protesta va avanti come previsto. Non si placa la tensione con il governo.