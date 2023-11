Sciopero, Mit convoca sindacati per oggi alle 18

Novembre 14, 2023

Il Mit guidato da Matteo Salvini ha convocato per oggi i sindacati coinvolti nello sciopero del 17 novembre, alla luce del mancato accordo dopo l’intervento del Garante e della mancata risposta alla lettera ufficiale del dicastero con invito a desistere. I sindacati sono attesi alle 18. Lo comunica il Mit in una nota.