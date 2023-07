Luglio 13, 2023

Disagi in tutta Italia per lo sciopero dei treni, con lo stop del personale Trenitalia e Italo che ha costretto turisti e pendolari a riprogrammare i propri viaggi e spostamenti per lavoro. I treni torneranno regolari a partire dalle ore 15.00 di oggi per l’intervento del ministro Salvini che ha ridotto lo sciopero con la precettazione, giudicata “vergognosa, sbagliata e illegittima” dai sindacati.