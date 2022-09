Settembre 8, 2022

Your browser does not support the video tag.

Sciopero nazionale dei treni previsto per domani, venerdì 9 settembre 2022. Dalle 9 alle 17 si fermeranno macchinisti e capitreno di Trenitalia, Italo, Trenord, Trenitalia Tper. A proclamare la protesta unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa “per gravi eventi lesivi della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori”.