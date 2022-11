Novembre 28, 2022

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato la via di somministrazione intramuscolare di peginterferone beta-1a per il trattamento della Sclerosi Multipla Recidivante-Remittente (SMRR). L’iniezione intramuscolare del farmaco offre un profilo di efficacia e sicurezza ampiamente consolidato con una frequenza di somministrazione ridotta rispetto ad altre terapie iniettive. Il farmaco è adatto anche a donne in gravidanza e allattamento.