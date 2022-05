Sclerosi Multipla: Battaglia, “Definiti con istituzioni e movimento punti agenda per dire: io posso vivere la mia vita”

Maggio 31, 2022

“L’impegno della comunità intera è stato oggi il contenuto della giornata mondiale. Una condivisione con le istituzioni, con i rappresentanti del movimento sclerosi multipla e con tutti i cittadini che ci seguono e ci seguiranno per definire quali sono i punti dello stato dell’arte, attraverso il barometro, e definire quali sono i punti specifici dell’agenda per cambiare la realtà. Un impegno che risponde ai diritti delle persone con la sclerosi multipla e che ci deve accompagnare fino al 2025 e che deve dire alle persone con disabilità: io posso vivere la mia vita”. Così il presidente di FISM, Mario Battaglia, a margine dell’evento organizzato da AISM in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, tenutosi presso la Camera dei deputati.