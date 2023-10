Sclerosi multipla, Filippi (San Raffaele): “Inibitori in grado di modulare segnale Btk”

Ottobre 12, 2023

“Gli inibitori della tirosin-chinasi di Bruton sono piccole molecole che si assumono per bocca e che sono in grado di modulare il segnale cosiddetto Btk”. Così il professor Massimo Filippi, direttore dell’unità di Neurologia, del servizio di Neurofisiologia e dell’unità di Neuroriabilitazione dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Roma, a margine della prima delle tre giornate del 9° Congresso ECTRIMS- ACTRIMS in svolgimento al MiCo di Milano dove Merck ha presentato i nuovi incoraggianti dati relativi a evobrutinib.