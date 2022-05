Sclerosi Multipla: Irpini, “Mostro alle persone cosa significa vivere con patologia per aumentare inclusività”

Maggio 31, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Io, in quanto persona affetta da SM, prendo questa lotta con una verve molto personale. Ho aperto il mio profilo su Tik Tok proprio per raccontare le mie giornate e per mostrare a tante persone cosa significa avere la sclerosi multipla e per dimostrare che si può avere una vita normale”. Così la tiktoker affetta da sclerosi multipla, Gloria Irpini, a margine dell’evento organizzato da AISM in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, tenutosi presso la sala della regina alla Camera dei deputati. “Il mio impegno è di aumentare l’informazione e l’inclusività perché mi sono resa conto che questa è un fatto su cui bisogna ancora lavorare tanto”, ha continuato.