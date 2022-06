Giugno 21, 2022

Jan Kirsten, general manager di Merck Italia, spiega l’impegno dell’azienda nella lotta contro la sclerosi multipla. Un lavoro iniziato quasi 25 anni e che vede importanti investimenti anche in Italia. Oltre allo sviluppo di farmaci, Merck ha deciso di puntare anche su un approccio olistico migliorando il percorso terapeutico dei pazienti. Un esempio è il servizio di virtual nurse, un supoorto tecnico da remoto pensato per i pazienti che utilizzano i dispositivi di autosomministrazione.