Sclerosi multipla, Vacca (AISM): “Con la mostra Portraits illustriamo i sintomi invisibili della malattia”

Maggio 30, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Il 30 maggio è la giornata mondiale della sclerosi multipla, la giornata in cui si sensibilizza e anche l’AISM, l’associazione italiana sclerosi multipla, ha voluto celebrare questa giornata con una mostra. Una mostra che si chiama portraits. Una mostra che grazie a persone con la sclerosi multipla, che si sono raccontate anche intimamente e insieme all’intelligenza artificiale abbiamo messo in luce sintomi invisibili della malattia” Così Francesco Vacca Presidente dell AISM a margine dell’inaugurazione della mostra Portraits a Piazza San Silvestro a Roma.