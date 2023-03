Marzo 1, 2023

Al via oggi le prove Invalsi 2023 per gli studenti di quinta superiore. Seguiranno in aprile i test per gli studenti di terza media, mentre a maggio sarà la volta delle primarie. Tre le prove: italiano, matematica e inglese. Quest’anno l’aver svolto le prove sarà requisito di ammissione agli esami di terza media e maturità. Ma la riuscita delle Prove non andrà in alcun modo ad inficiare la carriera scolastica degli alunni.