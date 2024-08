Scuola, criticità nel mirino prima del ritorno sui banchi

18 Agosto 2024

Ad agosto il ritorno sui banchi è diventato già uno degli argomenti principali di discussione, soprattutto per le criticità che si ripresentano puntualmente ad ogni inizio di anno scolastico. I sindacati evidenziano come, anche stavolta, si partirà con un boom di insegnanti precari, circa 250mila supplenti per coprire le cattedre scoperte, con un incremento del 72% in soli 7 anni. Pronto intanto il calendario del ritorno a scuola, studenti sui banchi dal 5 settembre a Bolzano, il 16 settembre gli ultimi ritorni in classe.