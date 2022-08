Agosto 8, 2022

I presidi bocciano le nuove linee guida che disciplinano la gestione della pandemia covid nelle scuole. Unico spetto positivo che non si parla di tracciamento. Il documento prevede che, se a settembre la situazione sanitaria non peggiorerà, soltanto il personale scolastico e gli alunni “a rischio” dovranno indossare le mascherine protettive.