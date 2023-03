Scuola, “in arrivo 100mila tutor e lezioni recupero nel pomeriggio”

Marzo 30, 2023

Quarantamila tutor a settembre, budget per lezioni di recupero pomeridiane e una proroga di sei mesi per l’obiettivo del Pnrr che riguarda la costruzione di asili e scuole dell’infanzia. E’ quanto annuncia il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, spiegando che compito dei tutor, che a regime saranno 100mila, assicurare la personalizzazione del curriculum, con particolare attenzione agli studenti in difficoltà. E sul rischio che a settembre la scuola italiana non abbia insegnanti sufficienti annuncia: “In estate si farà il concorso per i precari con tre anni di anzianità o che hanno già 24 crediti Cfu”.