Scuola, iscrizioni al via per il nuovo prossimo anno: ecco come fare

Gennaio 18, 2024

Your browser does not support the video tag.

Aperte da oggi e fino alle 20 del 10 febbraio, le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2024/2025. L’iscrizione è gratuita. Le procedure si svolgeranno online per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di I e II grado, per i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e per le scuole paritarie che, su base volontaria, hanno aderito al servizio. Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni della scuola dell’infanzia.