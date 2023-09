Settembre 19, 2023

Your browser does not support the video tag.

Via libera del Cdm a riforma istruzione tecnica e voto in condotta. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ha approvato, ieri, con procedura d’urgenza, un disegno di legge volto all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e di revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.