Luglio 15, 2023

Aumenti fino a 190 euro e maggiori tutele per i precari i punti principali del nuovo contratto scolastico che interessa oltre un milione di dipendenti. Introdotto e regolamentato inoltre il lavoro agile. Soddisfatto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Per la Cgil si tratta di un “risultato importante”.