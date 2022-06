Scuola, obbligo mascherine per esame terza media e maturità

Giugno 9, 2022

Mascherine obbligatorie fino alla fine dell’anno scolastico, compresi gli esami di terza media e maturità. Il Tar del Lazio, con una sentenza, ha respinto il ricorso proposto dal Codacons, che ha impugnato l’ordinanza del ministero della Salute del 28 aprile scorso e ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del decreto legge n. 24 del 2022, convertito in legge, che stabilisce che l’utilizzo delle mascherine, tra gli altri, continua a essere obbligatorio, per gli studenti, fino al 31 agosto prossimo.