Settembre 5, 2022

Ritorno sui banchi di scuola al via da oggi a Bolzano. Poi, dal 12 al 19 settembre, inizierà il nuovo anno scolastico anche per tutti gli altri studenti d’Italia. Intanto, al Forum di Cernobbio, il ministro dell’Istruzione Bianchi ha parlato di riforma degli istituti tecnico professionali e investimenti per scuola dell’infanzia e digitale.