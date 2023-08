Agosto 6, 2023

Oltre 62mila assunzioni a tempo indeterminato nel mondo della scuola tra docenti e personale Ata. L’autorizzazione da parte del Cdm.

“Si tratta di un significativo passaggio per il sistema nazionale d’istruzione e formazione, importante per la funzionalità della scuola italiana e per la riduzione del precariato”, ha dichiarato il Ministro Giuseppe Valditara.

Per i sindacati i posti disponibili per la docenza sarebbero più di 85mila, mentre i precari più di 200 mila.