Giugno 6, 2022

Your browser does not support the video tag.

Formare le nuove generazioni affinché riescano ad essere più consapevoli del patrimonio ambientale è fondamentale. Questo ruolo viene già svolto al meglio dalle scuole e viene incentivato da progetti come quelli messi in campo da Acea. L’assessore alla scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, parla a margine della conclusione del contest ‘Siamo Energia’, promosso da Acea e che ha visto coinvolte le scuole primarie e secondarie di Roma.