Dicembre 6, 2022

In Italia secondo l’Istat nell’anno scolastico 2021-22 solo una scuola su 3 è risultata accessibile per alunni con disabilità motoria. L’assenza di un ascensore o di altro elevatore adeguato al trasporto di persone disabili rappresenta la barriera più diffusa.