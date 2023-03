Scuola, Valditara: “Oggi ancora classista”

Marzo 25, 2023

Serve una riforma della “scuola del merito” per “reagire a una società e una scuola che oggi sono ancora classiste”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara alla scuola politica della Lega. Serve un “tutor che deve essere particolarmente formato, che sia pagato di più e che deve potenziare l’insegnamento per quei ragazzi che rimangono indietro e far sì che possano accelerare”, perché “non possiamo più tollerare che soltanto i figli dei ricchi possano mandare i loro figli a ripetizione per recuperare i gap e invece gli altri poverini non possono fare nulla”.