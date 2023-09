Scuola, Valditara: “Sarà anno di importanti novità”

Settembre 4, 2023

‘Sarà un anno di importanti novità. Il mio augurio ed un forte ringraziamento vanno innanzitutto al personale della scuola il cui ruolo è fondamentale per il futuro dei nostri giovani. Un pensiero particolare per gli studenti che nella scuola costruiscono le basi della loro vita. E infine l’auspicio che nelle aule si affermi la cultura del rispetto, dell’impegno e della solidarietà, per una scuola faro e motore dello sviluppo della società”. Così in un tweet il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

“Intendo portare in Cdm tra due settimane il disegno di legge sulla riforma dell’istruzione tecnico-professionale in via sperimentale”, ha poi annunciato nel corso del suo intervento al forum Ambrosetti di Cernobbio. Una riforma che ha un doppio obiettivo: “Offrire opportunità ai nostri giovani, che oggi mancano, e offrire al mondo della produzione delle competenze adeguate”, perché – ha spiegato Valditara – “uno dei problemi della competitività del sistema produttivo è quella di avere dei tecnici qualificati”.