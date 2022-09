Settembre 8, 2022

Ci sarebbero “anche segreti nucleari di un Paese straniero” nelle carte sequestrate dall’Fbi all’ex presidente americano Donald Trump. A rivelarlo è il Washington Post. Se il Paese al momento resta top secret, non sono comunque molte le nazioni con capacità nucleare. Tra queste la Gran Bretagna, la Francia, la Russia, la Cina, il Pakistan, l’India, Israele e Corea del Nord.