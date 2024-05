Senatore De Poli: “Digitalizzazione fondamentale per benessere animale”

29 Maggio 2024

Presentato a Roma il Rapporto “La transizione digitale delle filiere italiane della carne” voluta dal Questore del Senato della Repubblica Antonio De Poli che a margine dell’incontro sottolinea: “La mente umana deve guardare avanti per trovare la soluzione migliore anche in questo settore”. Durante la conferenza è stato siglato il Manifesto Smart Meat 2030 – Sustainable Management and Advanced Responsible Technologies for Meat Ecosystems and Agri-food Tracking – per la sostenibilità digitale del settore zootecnico italiano.