Ottobre 7, 2022

Your browser does not support the video tag.

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Lucca, nell’ambito di un’attività di indagine di polizia giudiziaria coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, hanno individuato e sottoposto a sequestro oltre 500 piante di canapa indiana, destinate alla produzione e alla successiva commercializzazione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana e tratto in arresto 5 persone, nella flagranza del reato.