Maggio 5, 2023

Otto persone sono state uccise e 13 ferite in una sparatoria nei pressi di una città serba a circa 60 chilometri a sud della capitale Belgrado, in Serbia, appena un giorno dopo un’altra sparatoria in una scuola a Belgrado. Arrestato il presunto responsabile, di 21 anni, dopo una vasta caccia all’uomo.