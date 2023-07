Serie A 2023/24, sorteggiato il calendario: Napoli-Frosinone nella prima giornata

Luglio 5, 2023

Your browser does not support the video tag.

Sorteggiato oggi a Milano il calendario del campionato di calcio di Serie A 2023-2024. Nella prima giornata del 20 agosto il Napoli campione d’Italia affronta il neo promosso Frosinone in trasferta. Per l’Inter è subito derby con il Monza, il Milan gioca a Bologna, la Juve debutta in trasferta contro l’Udinese. Tra le altre la Lazio va a Lecce mentre la Roma ospita la Salernitana, l’Empoli sfida il Verona, il Genoa se la vede con la Fiorentina, il Sassuolo con l’Atalanta e il Torino con il Cagliari. Primo big match alla nona giornata tra Milan e Juventus.