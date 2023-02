Febbraio 6, 2023

La 21esima giornata di campionato di Serie A conferma l’Inter nel ruolo di inseguitrice della capolista Napoli, con il successo nella serata di ieri nel derby per 1-0 sul Milan. Netto successo del Napoli a La Spezia per 0-3, del Torino sull’Udinese 2-1 e la vittoria in casa della Fiorentina ad opera del Bologna (1-2). Stasera due i posticipi: alle 18.30 Verona-Lazio e alle 20.45 Monza-Sampdoria. Domani Salernitana-Juventus alle 20.45.