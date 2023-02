Serie A, perdono Verona e Samp. Oggi in campo Roma e Juventus

Febbraio 28, 2023

Il turno serale della 24esima giornata del campionato di calcio di Serie A inguaia Verona e Sampdoria che perdono contro la Fiorentina e la Lazio, rispettivamente. Oggi si torna in campo con le ultime sfide: Cremonese-Roma e Juventus-Torino.